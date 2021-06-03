Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу
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Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації і проведення азартних ігор (№2713).
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 229 народних депутатів.
Ухвалення документа за основу депутати провалили.
Перед голосуванням автор законопроєкту народний депутат "Слуги народу" Дмитро Наталуха зазначив, що документ не про гральний бізнес, а про економіку.
За його словами, влада має не відмовлятися від тих грошей, які в цій сфері перебувають у тіні, а вивести їх звідти.
Зі свого боку народна депутатка "ЄС" Ніна Южаніна наголосила, що в гральній сфері, хто вів тіньовий бізнес, так і продовжує, оскільки жодна система оподаткування "не дозволяє їм вийти з тіні".