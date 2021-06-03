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Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу

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Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу
Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації і проведення азартних ігор (№2713).

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 229 народних депутатів.

Ухвалення документа за основу депутати провалили.

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Перед голосуванням автор законопроєкту народний депутат "Слуги народу" Дмитро Наталуха зазначив, що документ не про гральний бізнес, а про економіку.

За його словами, влада має не відмовлятися від тих грошей, які в цій сфері перебувають у тіні, а вивести їх звідти.

Зі свого боку народна депутатка "ЄС" Ніна Южаніна наголосила, що в гральній сфері, хто вів тіньовий бізнес, так і продовжує, оскільки жодна система оподаткування "не дозволяє їм вийти з тіні".

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Топ коментарі

  • Елена Голиц
    правильна!
    такое полезное дело надо даже дотировать...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 1765 правильно...игорному бизнесу надо уменьшать...а вот аграриям или малому бизнесу - хрен! ))))
  • 18c49ed2
    Класс, для всех налоги только увеличивают, а родимому Арсенчику и своим спонсорам только снижают..
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