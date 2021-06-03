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Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський

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Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський
Кілька країн вже замовляють у України концепт застосунку "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів Президент Володимир Зеленський під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад у Хмельницькому.

"Сьогодні вранці ми спілкувалися з міністром цифровізації нашої країни Михайлом Федоровим, і він сказав, що вже кілька країн замовляють у нас концепт "Дії". Тому хочу вам сказати, ми не завжди позаду, ми рухаємося вперед", - зазначив глава держави.

Раніше міністр цифрової трансформації заявив, що хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень.

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Топ коментарі

  • Привет
    При этом назвать эти несколько стран ослик таки постеснялся..
  • alex orly
    Цьому недопрезу збрехати що раз плюнути!!!! Кому ви вірите?????!!!!!!!
  • jklpqrs
    что за страны? ГРУ? ФСБ? КГБ?
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