Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський

Кілька країн вже замовляють у України концепт застосунку "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів Президент Володимир Зеленський під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад у Хмельницькому.

"Сьогодні вранці ми спілкувалися з міністром цифровізації нашої країни Михайлом Федоровим, і він сказав, що вже кілька країн замовляють у нас концепт "Дії". Тому хочу вам сказати, ми не завжди позаду, ми рухаємося вперед", - зазначив глава держави.

Раніше міністр цифрової трансформації заявив, що хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень.

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