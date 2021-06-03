Кінофестиваль "Молодість" допомагає популяризувати Україну, - гендиректор Халпахчі

Через фестиваль пройшли цілі покоління кінематографістів, зокрема українських.

Міжнародний кінофестиваль "Молодість" допомагає популяризувати Україну у світі, переконаний керівник події Андрій Халпахчі. Про це йдеться в рамках проєкту "Робимо українське", створеного компанією "Метінвест" до 50-річчя міжнародного кінофестивалю.

"Історія "Молодості" – це історія України, всіх змін, які відбувалися до незалежності, після (здобуття – ред.) незалежності. Всі покоління кінематографістів, особливо українських, пройшли через фестиваль", – наголосив він.

"Це промоція українського кіно і України як незалежної держави у світі. Коли мене питають, що "Молодість" зробила за 30 років незалежності України, з гордістю можна сказати: ми робимо українське", – запевняє Халпахчі, який, до слова, протягом уже 30 років є незмінним директором цієї однієї з найголовніших мистецьких подій Східної Європи.

Він також наголосив, що фестиваль "Молодість" є місцем, де народжуються зірки світового рівня, зокрема Брюно Дюмон, Лукас Мудіссон, Гаспар Ное. А це теж, безперечно, позитивно впливає на імідж України.