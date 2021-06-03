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ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Міністерство енергетики та вугільної промисловості незаконно безкоштовно передавало газорозподільні системи в користування приватним операторам, стверджують в ДБР.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що 21 лютого 2017 року постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових" було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію державного майна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватись 10% від залишкової вартості.

Однак у 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з "обл-, міськгазами" уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном", - сказано в повідомленні.

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За даними Бюро, через цих дій за 3 роки державі було завдано збитків на суму 1,488 млрд грн.

Сьогодні слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань одночасно проводять 47 обшуків на території України, у тому числі у Міністерстві енергетики України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 37 операторів газорозподільних систем та за місцями проживання колишніх високопосадовців Міністерства.

Досудове розслідування триває, перевіряються на причетність до вчинення злочину службові особи Міненерговугілля та керівники операторів газорозподільних систем та їх кінцеві бенефіціарні власники.

ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 01
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 02
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 03
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 04
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 05
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 06
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 07
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 08
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 09
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 10
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 11
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 12
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 13
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 14
ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн 15

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Топ коментарі

  • Николай Нестор Нагорняк
    Разве это не заговор против народа Украины ? А кто у нас был Президентом и Премьером в то время? Постановлением Кабинета министров Украины "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" был утвержден типовой Договор эксплуатации газораспределительных систем, который предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл -, горгазами"заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом" -
    Из-за этих действий за 3 года государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд грн. И еще эти же "обл -, горгазами" не платят за природный газ. Разве это не заговор против народа Украины ? А кто у нас был Президентом и Премьером в то время?
  • Bush Reagan
    Ну красавы,крышевание потрохом этих криминальных контор закончилось,а к ним только пришли,следующие держпраця,такой коррупции,как там,нет больше в природе,пора расколбасить кубло андроповца ревки.
  • Юрий Бойко 6bf70126
    Я розумію, буковок забагато, твої мізки всію інформацію не сприймають. Але, по-перше, постанова КМУ встановила плати за використання систем. По-друге, яким чином президент та прем'єр до договорів Міненерговігілля? По-трете, якщо вони винні, а хто у нас президент і прем'єр останні 2 роки? І чому досі ця схема працює?
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