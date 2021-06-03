"Слуга народу" Верещук розповіла, які питання розглянуть завтра на засіданні РНБО: Санкції проти режиму Лукашенка, НАТО і ринок землі

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук сподівається, що завтра РНБО розгляне питання про земельну реформу.

Про це вона розповіла в ефірі "Україна 24", коментуючи теми, які будуть розглядатися на засіданні РНБО 4 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Буде питання про санкції проти режиму Лукашенка, ми саме це зараз обговорили. Також я знаю, що буде стояти питання НАТО. У нас є національний план дій. Дуже сподіваюся, що буде введено в дію рішення РНБО указом президента, де будуть визначені і відповідальні, і дедлайни. Тобто ми рухатимемося більш структуровано, алгоритм буде більш відомий і зрозумілий", - заявила нардепка.

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"Я сподіваюся, буде питання, що стосується земельних відносин. У нас стартує ринок землі з 1 липня поточного року, нам дуже важливо розуміти, що відбувається в цій сфері. І, звичайно, сподіваюся на розгляд питань безпеки щодо Криму та Донбасу", - додала Верещук.