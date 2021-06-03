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Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі

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Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі
Співробітники Управління держохорони не пустили Олександра Тупицького в будівлю Конституційного Суду України, де проходить засідання з питання про законність введення в Україні ринку землі.

Про це повідомив заступник голови КС Сергій Головатий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Пустити Тупицького на засідання просив нардеп ОПЗЖ Василь Німченко - він подав відповідне клопотання, яке підтримала голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона заявила, що Тупицького "усунули тільки тому, щоб не дати визнати неконституційним закон про ринок землі".

"З метою розгляду питання про можливість участі суддів Касмініна і Тупицького у засіданні повідомляю, що я дав доручення керівнику Секретаріату з’ясувати можливість такої участі. Отримав документ про те, що вже з 19 січня включно по сьогоднішній день Тупицького і Касмініна не допускають до приміщення суду працівники УДО, про що складаються відповідні акти кожного разу. Отже, за об’єктивних причин їхня участь далі неможлива, тому продовжуємо засідання", - сказав він.

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Нагадаємо, 27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що вони скасовані за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

Обидва звільнених судді оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

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Топ коментарі

  • serh
    Физиономисты правы: у него на роже отпечатана его сущность. Да и фамилия соответствует его богатому внутреннему миру. Аминь.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Мешает Тупицкий аферу№ 2 Зеле провернуть.
  • Игорь Монахов
    Тупицкого "устранили только потому, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли". Источник: https://censor.net/ru/n3269298
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