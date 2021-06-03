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На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков

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На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков
Українська стратегія відновлення Донбасу передбачає створення територій пріоритетного розвитку. На них будуть діяти особливі умови для інвесторів.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на вебінарі, присвяченому українській стратегії щодо Донбасу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що вже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей - йдеться про створення поясу успішності вздовж лінії зіткнення.

"Наша логіка в тому, що врятувати економіку цих територій можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних і донорських ресурсів для цього недостатньо. Зараз ми акумулюємо міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури. Але акцент - на створенні територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів", - зазначив Резніков.

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За його словами, такі умови включають:

  • податкові та митні преференції
  • страхування військово-політичних ризиків
  • поширення юрисдикції міжнародних комерційних арбітражів
  • спрощені регуляції та інституційну підтримку
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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Как это уже было. С налоговыми ямами и т.п.
  • belge
    Каких-таких инвесторов на Донбассе, маланец? Там война на пороге. Чуваку.хоть шо, у него аж дым из жопы валит - дайте ему денег.
  • дмитрий иванов 527db324
    Украинская Чечня с морем схем, муток , полностью дотационной социалкой и в целом криминальной республикой, вооружённой по самую петушинную макушку и со своим "особым мнением" по всем вопросам сразу. Интересно, с кандидатурой местечкового кадырова определились или будет конкурс?.. На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 469
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