На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков
Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на вебінарі, присвяченому українській стратегії щодо Донбасу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, він зазначив, що вже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей - йдеться про створення поясу успішності вздовж лінії зіткнення.
"Наша логіка в тому, що врятувати економіку цих територій можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних і донорських ресурсів для цього недостатньо. Зараз ми акумулюємо міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури. Але акцент - на створенні територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів", - зазначив Резніков.
За його словами, такі умови включають:
- податкові та митні преференції
- страхування військово-політичних ризиків
- поширення юрисдикції міжнародних комерційних арбітражів
- спрощені регуляції та інституційну підтримку