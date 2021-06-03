Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков

Найбільше зниження - у регіонах, де ця підтримка завжди була найвищою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"За останні два роки підтримка ідей європейської і євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася. Я повинен це констатувати - на 5%. Причому найбільше зниження - в регіонах, де ця підтримка завжди була найвищою. А також серед молоді, яка завжди була проєвропейською. Це ознака розчарування в європейському векторі найбільших прихильників", - зазначив Рєзніков.

Міністр заявив, що за таких обставин в Україні додаткові аргументи отримують сили, яким ближче білорусько-російська модель, що на думку Резнікова, не відповідає інтересам Європи.

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"Я хочу подякувати європейським партнерам і ЄС загалом, і окремим країнам - які послідовно підтримують Україну. Це щиро. Ми отримали багато гуманітарної допомоги, ми вдячні за режим санкцій. Але скільки років ще варто витрачати на гуманітарну допомогу, знаючи, що потреба в ній буде рости? ... Скільки років у такому режимі санкцій буде спокійно почуватися Росія? Вони вже адаптувалася до того режиму, який є", - додав він.

Віцепрем'єр підкреслив, що необхідно переходити від боротьби з наслідками до боротьби з причинами.