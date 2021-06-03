Співробітник поліції, який вимагав хабаря за непритягнення до відповідальності за дрібні правопорушення, затриманий у Києві. ФОТО

Співробітник Дарницького управління поліції ГУ Нацполіції в Києві викрито у вимаганні грошей за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Вимаганням хабарів займався 22-річний поліцейський відділу превенції, до "співпраці" він залучив 24-річного раніше судимого за викрадення автомобілів.

Так на одній із вулиць столиці спільники зупинили двох чоловіків, у яких при огляді виявили згортки з порошкоподібною речовиною. Осіб доставили до відділу поліції, де замість відповідних дій, поліцейський почав вимагати по 10 тисяч гривень з кожного киянина за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Один із чоловіків перерахував хабаря на зазначену поліцейським картку, інший надав йому частину суми на руки, решту пообіцяв наступного разу. Відразу після одержання другої частини "відкупних" співробітника поліції та його посібника затримали.

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Правоохоронці встановили інші епізоди вимагання та отримання хабарів вищезазначеним поліцейським з осіб, які здійснювали дрібні крадіжки з магазинів або наркозалежних та їхніх батьків.

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