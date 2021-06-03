Україна буде нарощувати систему охорони кордону з Білоруссю, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Охорону буде нарощувати вздовж усього кордону, зокрема в зоні відчуження.

Про це голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив під час робочої поїздки на кордон з Республікою Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, в тому числі і меж зони відчуження. І хоч на сьогодні, обстановка на кордоні з Республікою Білорусь стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми маємо забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз", - зазначив Дейнеко.

Він додав, що Держприкордонслужба враховує всю інформацію, що може вплинути на охорону кордону і максимально задіює всі необхідні ресурси.

Дивіться також: "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині. ВIДЕО

Дейнеко також перевірив використання прикордонниками в охороні кордону безпілотних авіаційних комплексів та патрульних катерів на річковій ділянці. Крім того, він проінспектував стан охорони кордону в межах зони відчуження на ділянці відділу "Іванків".

Зазначається, що окрему увагу прикордонники приділили посиленню ділянок кордону з Білоруссю підрозділами швидкого реагування, в тому числі 10-го Окремого загону оперативного реагування "ДОЗОР".

"Під час поїздки у пункті пропуску "Вільча" Голова Держприкордонслужби також перевірив як в сьогоднішніх умовах відбуваються пропускні операції, зважаючи на зменшення пасажиропотоку через карантинні обмеження. Відмітимо, що це один з семи пунктів пропусків, які нині функціонують на українсько-білоруському кордоні", - говориться в повідомленні.