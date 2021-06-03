МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові

У Міністерстві охорони здоров'я підтвердили, що в Україні скасовано заборону для гомосексуальних людей бути донорами крові.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Положення наказу МОЗ № 207 не містить словосполучення "гомосексуальні відносини". Таким чином, гомосексуальні відносини не входять до переліку протипоказань до донорства", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що відповідно до пункту 5 наказу МОЗ № 207 від дати набрання чинності нового наказу (6 квітня 2021 г.) всі особи, які були постійно або тимчасово відсторонені від донорства, поновлюються в донорстві і допускаються до подальших донації за умови відповідності положенням наказу.

Раніше в переліку протипоказань до донорства крові пункт про гомосексуальні стосунки прирівнювали до форм ризикованої поведінки. Перед здачею крові потенційний донор заповнює анкету, де його запитують, зокрема, про форми ризикованої поведінки.

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