МОЗ скасував заборону для гомосексуалів бути донорами крові
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Положення наказу МОЗ № 207 не містить словосполучення "гомосексуальні відносини". Таким чином, гомосексуальні відносини не входять до переліку протипоказань до донорства", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ додали, що відповідно до пункту 5 наказу МОЗ № 207 від дати набрання чинності нового наказу (6 квітня 2021 г.) всі особи, які були постійно або тимчасово відсторонені від донорства, поновлюються в донорстві і допускаються до подальших донації за умови відповідності положенням наказу.
Раніше в переліку протипоказань до донорства крові пункт про гомосексуальні стосунки прирівнювали до форм ризикованої поведінки. Перед здачею крові потенційний донор заповнює анкету, де його запитують, зокрема, про форми ризикованої поведінки.