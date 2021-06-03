Польща готова стати новим майданчиком для переговорах у рамках ТКГ, - посол Цихоцький
1 04519
Польща готова стати новим майданчиком для проведення засідань Тристоронньої контактної групи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький.
Він не знає, чи розглядається Варшава як місце для проведення засідань ТКГ.
"Це не проблема. Були випадки, коли Захід і Росія домовлялися про можливість разового скасування візових санкцій. Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві, або Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато хороших місць для переговорів", - зазначив Цихоцький.
Посол розуміє, що повернутися до офлайну в Мінську буде складно, оскільки "якийсь МІГ або якийсь "Хамас" щось влаштує".