"Нормандського формату" потрібні нові гравці і нове місце переговорів, - експосол США Тейлор

"Нормандський формат", ймовірно, потребує оновлення: нових гравців і зміни місця переговорів. США розглядають можливість приєднатися до "Нормандського формату".

Про це віцепрезидент зі стратегічної стабільності і безпеки Інституту миру США, експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив під час онлайн-заходу "Стратегія реінтеграції України для її східних регіонів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Йому (Нормандського формату. - Ред.) дійсно потрібно більше енергії, більше оновлення. І, можливо, йому необхідні нові гравці. І, можливо, йому необхідно нове місце, нова локація, нове місто. Складно уявити, що ми повернемося до Мінська. Хто хоче зараз летіти над територією Білорусі? Це ризиковано", - сказав він.

За словами Тейлора, в США розглядають можливість приєднання до Нормандського формату.

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"Я б хотів вірити, що Сполучені Штати будуть відігравати велику роль на запрошення президента Зеленського. Все, що я можу сказати: вони розглядають це. Я думаю, це обговорювалося, коли держсекретар Блінкен був у Києві два тижні тому", - додав Тейлор.

На питання про те, чому американська адміністрація ще не бере участь у цьому процесі, експосол вказав, що адміністрація Байдена все ще проводить призначення на посади.

"Як я згадував, це обговорювалося, коли держсекретар Блінкен був у Києві з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, можливо, з віцепрем'єр-міністром Резнікова", - зазначив Тейлор.

Він вказав, що може йтися про різні формати, наприклад, переговори США, Росії та України або про формат Нормандської четвірки, до якого приєднаються Америка, Велика Британія, Канада або про Будапештський формат.

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