Тюрми розходяться як гарячі пиріжки. Майно першої колонії пішло з аукціону за ціною, майже втричі дорожчою за стартову, - Малюська
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, стартова ціна основного об'єкта - 132 млн 674 тис. 303 грн. 55 копійок, ціна продажу за результатами торгів - 377 500 000 гривень.
"... зростання ціни на аукціоні - мало не втричі!!! У торгах взяли участь 7 учасників. Це перший продаж з "Великого розпродажу в'язниць ", - зазначив міністр.
Він також нагадав, що розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету.
"70% піде на відновлення тюремної інфраструктури і "Великий розпродаж в'язниць" перетвориться на "Велике будівництво в'язниць". Тільки замість покинутого і розваленого мотлоху ми отримаємо нові в'язниці, які відповідають європейським стандартам і не є ганьбою для держави. Коротше кажучи, тюремну реформу не зупинити!", - додав він.
"Твоє обличчя, коли в'язниці розходяться як гарячі пиріжки))", - прокоментував Малюська своє фото, прикріплене до посту про продаж в'язниці.