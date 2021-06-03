Оновлене приймальне відділення відкрили в одній з районних лікарень Житомирщини, - ОДА

У Новоград-Волинському відкрили сучасне приймальне відділення в міжрайонній лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Ця лікарня – опорна, і крім жителів міста обслуговуватиме близько 14 тисяч пацієнтів. З початком пандемії коронавірусу майже всі ліжка в стаціонарі лікарні перепрофільовували для лікування пацієнтів з COVID-19. У новому відділенні вже передбачено відповідний розподіл хворих", - заявив Віталій Бунечко.

За його словами, в кожній багатопрофільній лікарні європейського зразка повинні бути такі відділення.

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"Важливим є відкриття на його базі реанімаційної палати. В такій палаті хворий може знаходитися від однієї години до двох діб. Пацієнтам проводитимуть діагностику, обстеження, надаватимуть невідкладну медичну допомогу. І лише після того, як хворого стабілізують, його переводитимуть до потрібного відділення", - розповів глава ОДА.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" в лікарні прибудували спеціалізовану прийомну для карет швидкої допомоги, а в самій будівлі провели роботи з підвищення енергоефективності, оновили її всередині і придбали нове медичне обладнання.

Так, в приймальному відділенні встановили сучасний комп'ютерний томограф та рентгенографічну систему, монітори пацієнта, обладнання для операційної та інше необхідне оснащення для діагностики і порятунку життів.

Глава ОДА додав, що на оснащення нового приймального відділення виділили 28 млн грн.

"В основному це кошти державного бюджету, але до закупівлі обладнання приєдналася також місцева влада.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в рамках "Великої будівництва" в цьому році планують відкрити 177 приймальних відділень.