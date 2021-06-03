Надання Зеленському можливості виступити на саміті НАТО покаже, що і ЄС, і Альянс на боці України, - Резніков

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що надання президенту Володимиру Зеленському можливості виступити на саміті НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, буде знаком, що і ЄС, і НАТО стоять на боці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо саміт, який має пройти 14 червня, відбудеться і буде розмова про виклики, яким є також і агресія Російської Федерації, то я впевнений, що в разі ініціативи країн-учасників ЄС і країн НАТО запропонувати виступити президенту України Зеленському з брифінгом на 15 хвилин перед учасниками саміту НАТО - це буде очевидний знак всьому світу, що Росії протистоїть цивілізований альянс НАТО і цивілізований альянс ЄС, і що вони стоять на боці України", - заявив Резніков.

Нагадуємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що майбутній саміт НАТО, який пройде 14 червня в Брюсселі, буде коротким, тому участь країн-партнерів, таких як Україна і Грузія, не передбачено.

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