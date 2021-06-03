Україна просить включити її в німецько-американські переговори щодо "Північного потоку-2", - посол Мельник

Газопровід "Північний потік 2" - удар в саме серце України: як з точки зору економіки, так і насамперед безпеки.

Саме тому Україна вимагає участі в німецько-американських переговорах з цього вкрай небезпечного проєкту. Україна має сидіти за одним столом і мати право голосу. Про це заявив виданню Welt український посол в Берліні Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

За його словами, ще у вівторок українська сторона висловила відповідне прохання до уряду ФРН.

"Було б абсолютною катастрофою, перш за все для взаємної довіри, якщо цей гешефт буде досягнуто між Берліном і Вашингтоном - за рахунок України", - додав дипломат.

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