План вакцинації проти коронавірусу за травень в Україні недовиконано у 14 разів, - експерт KSE Ганиченко
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
За словами Ганиченка, в Європі стабільні темпи вакцинації – плюс 15 млн осіб на тиждень вакциновані, і вже 239 млн осіб отримали принаймні одну дозу вакцини.
"Україна серйозно відстає, і зараз 2,8% населення України вакциновані принаймні однією дозою вакцини. Рівень вакцинації в України в десять разів менший, ніж рівень вакцинації в середньому в Європі", - заявив аналітик.
Він додав, що наразі 32% населення європейських країн вакциновані від COVID-19.
"Рівень вакцинації в Україні у травні не змінився через те, що не було вакцин, партії почали прибувати лише в другій половині травня. Сьогодні ці темпи почали збільшуватись, і ми сподіваємося, що ці темпи будуть виходити спочатку на рівень 70 тисяч осіб на добу і будуть наближатись до позначки, яку потрібно досягнути, - вакцинації 70% дорослого населення до кінця 2021 року", - наголосив він.
За словами Ганиченка, можна очікувати, що у зв’язку з новими поставками партій вакцин з червня темпи вакцинації прискоряться.
Він зауважив, що для досягнення показника в 70% вакцинованих дорослих до кінця поточного року в Україні потрібно робити по 225 тисяч щеплень на добу включно з вихідними. Зараз цей показник становить близько 13 тисяч щеплень на добу.
При цьому він зазначив, що на сьогодні використано 42% всіх вакцин, які поставлені в Україну.
"Національний план вакцинації станом на травень 2021 року недовиконаний у 14 разів. У ньому вказувалось, що більше 5 млн щеплень планувалось на травень, а по факту ми маємо півмільйона щеплень, зроблених в травні", - заявив аналітик, нагадавши, що цей план був оприлюднений урядом України 12 квітня 2021 року.
За його словами, головною причиною невиконання плану вакцинації у травні стало зволікання з поставками вакцин та їхня недостатня кількість.