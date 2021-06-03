План вакцинації проти коронавірусу за травень в Україні недовиконано у 14 разів, - експерт KSE Ганиченко

Щоб вакцинувати до кінця року 70% дорослого населення, потрібно робити 225 тис. щеплень на добу включно з вихідними. Зараз цей показник становить близько 13 тис. щеплень.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За словами Ганиченка, в Європі стабільні темпи вакцинації – плюс 15 млн осіб на тиждень вакциновані, і вже 239 млн осіб отримали принаймні одну дозу вакцини.

"Україна серйозно відстає, і зараз 2,8% населення України вакциновані принаймні однією дозою вакцини. Рівень вакцинації в України в десять разів менший, ніж рівень вакцинації в середньому в Європі", - заявив аналітик.

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Він додав, що наразі 32% населення європейських країн вакциновані від COVID-19.

"Рівень вакцинації в Україні у травні не змінився через те, що не було вакцин, партії почали прибувати лише в другій половині травня. Сьогодні ці темпи почали збільшуватись, і ми сподіваємося, що ці темпи будуть виходити спочатку на рівень 70 тисяч осіб на добу і будуть наближатись до позначки, яку потрібно досягнути, - вакцинації 70% дорослого населення до кінця 2021 року", - наголосив він.

За словами Ганиченка, можна очікувати, що у зв’язку з новими поставками партій вакцин з червня темпи вакцинації прискоряться.

Він зауважив, що для досягнення показника в 70% вакцинованих дорослих до кінця поточного року в Україні потрібно робити по 225 тисяч щеплень на добу включно з вихідними. Зараз цей показник становить близько 13 тисяч щеплень на добу.

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При цьому він зазначив, що на сьогодні використано 42% всіх вакцин, які поставлені в Україну.

"Національний план вакцинації станом на травень 2021 року недовиконаний у 14 разів. У ньому вказувалось, що більше 5 млн щеплень планувалось на травень, а по факту ми маємо півмільйона щеплень, зроблених в травні", - заявив аналітик, нагадавши, що цей план був оприлюднений урядом України 12 квітня 2021 року.

За його словами, головною причиною невиконання плану вакцинації у травні стало зволікання з поставками вакцин та їхня недостатня кількість.