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Від початку доби порушень режиму припинення вогню не було, - пресцентр ОС

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Від початку доби порушень режиму припинення вогню не було, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи.

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