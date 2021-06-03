Від початку доби порушень режиму припинення вогню не було, - пресцентр ОС
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Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи.