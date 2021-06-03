Стартував запис на вакцинацію від COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій, - МОЗ

Почався запис на щеплення від COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та Севастополя і належать до пріоритетних груп (насамперед люди віком 65 років і старші).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Запис на щеплення відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19 0800 60 20 19.

Під час розмови, оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що зараз він є тимчасово окупованим), вказати ваші дані і вибрати найзручніший пункт щеплення.

Оператор здійснить запис на вакцинацію і надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або лист на електронну пошту - в разі його відсутності. Цей ідентифікатор також передадуть до Держприкордонслужби України, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні уряду України території.

Важливо, що громадяни, які готові здійснити вакцинацію і мають унікальний ідентифікатор з підтвердженням запису на щеплення, не повинні проходити самоізоляцію чи обсервацію.

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