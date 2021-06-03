Намір Кабміну ввести новий акциз на "зелену" енергію неприпустимий, - Кабаченко

Намір Кабінету міністрів ввести новий додатковий податок для відновлюваних джерел енергії є неприпустимим.

Про це заявив народний депутат Володимир Кабаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця ініціатива Мінфіну ввести якийсь додатковий акциз, що в кінцевому стане підвищенням безпосередньо витрат інвестора, абсолютно неприпустима. Ми будемо намагатися все можливе, що від нас залежить, що ми можемо зробити з точки зору законодавця, щоб цього акцизу не існувало", - заявив нардеп під час дискусії Energy Club.

Він наголосив, що держава всупереч українським законам порушує взяті на себе зобов’язання з розвитку відновлюваних джерел енергії.

"Україна прийняла закон. Якщо Україна прописала якусь певну величину зеленого тарифу, то Україна просто зобов’язана знаходити ці кошти. На сьогодні ми бачимо зовсім іншу ситуацію, коли окрім того, що на сьогодні держава Україна винна більш ніж 16 млрд гривень власникам сонячних та вітрових електростанцій, вона ще хоче збільшити акциз", - наголосив нардеп.

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Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав $868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року .