Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну

Ігор Шувалов прилетів у "Бориспіль" рейсом із Дубая. В'їзд в Україну йому заборонено з 2017 р Вважається, що Шувалов відповідав за інформаційну політику режиму Януковича.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що 3 червня в аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили у пропуску російському політтехнологу 1969 року народження, який прилетів в Україну авіарейсом із Дубая.

Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники ДПСУ встановили, що стосовно нього є заборона на в'їзд. Його відправили зворотним рейсом.

За даними джерела "ІФ", йдеться про Ігоря Шувалова.

Читайте також: "Удар по п'ятій колоні Кремля", - політолог про заборону на в'їзд в Україну Шувалову

У 2017 році Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі України із забороною в'їзду терміном на 5 років. За оперативними даними, "антиукраїнську діяльність Шувалова використовували спецслужби Російської Федерації в активних заходах впливу щодо висвітлення спеціально підготовлених і резонансних відомостей через засоби масової інформації". Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів Кучми, коли працював на голову його адміністрації Медведчука. Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.

У 2018 році стало відомо, що Шувалов подав до суду позов про скасування заборони в'їзду в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд у Києві скасував заборону на в'їзд російському політтехнологові Шувалову