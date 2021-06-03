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Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну

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Одіозного російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну
Ігор Шувалов прилетів у "Бориспіль" рейсом із Дубая. В'їзд в Україну йому заборонено з 2017 р Вважається, що Шувалов відповідав за інформаційну політику режиму Януковича.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що 3 червня в аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили у пропуску російському політтехнологу 1969 року народження, який прилетів в Україну авіарейсом із Дубая.

Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники ДПСУ встановили, що стосовно нього є заборона на в'їзд. Його відправили зворотним рейсом.

За даними джерела "ІФ", йдеться про Ігоря Шувалова.

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У 2017 році Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі України із забороною в'їзду терміном на 5 років. За оперативними даними, "антиукраїнську діяльність Шувалова використовували спецслужби Російської Федерації в активних заходах впливу щодо висвітлення спеціально підготовлених і резонансних відомостей через засоби масової інформації". Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів Кучми, коли працював на голову його адміністрації Медведчука. Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.

У 2018 році стало відомо, що Шувалов подав до суду позов про скасування заборони в'їзду в Україну.

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Топ коментарі

  • Привет
    Скот винторогий...ты его в дверь а он в окно..
    И чего вы твари сюда претесь?? Чего в паРаше не хватает для счастья???
  • дмитрий иванов 527db324
    Вот именно, пополнять обменный фонд. А то как-то подзабыли о наших сидящих и регулярно пополняющих их ряды. То, что на чёкнутой Савченко обожглись, это совсем не значит, что надо о десятках других заложников забыть
  • Amber
    Кацапов такого рода , как Шувалов , нужно не просто гнать в шею , а пи@дить !!
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