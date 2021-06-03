Білорусь заборонила USAID працювати на своїй території

Офіційний Мінськ відкликає рішення про роботу в республіці Агентства США з міжнародного розвитку. Крім цього, Білорусь скорочує чисельність персоналу дипмісії США.

Про це повідомив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми також відкликали рішення про роботу в Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку", - зазначив Глаз.

Мінськ також скорочує дипломатичний та адміністративно-технічний персонал американської дипмісії, повідомив Глаз.

"Сьогодні в МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь. В їх числі скорочення дипломатичного й адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії, посилення візових процедур, обмеження роботи американських фахівців у Білорусі на тимчасовій основі", - повідомив Глаз.

Прессекретар нагадав, що 3 червня "формально почали діяти раніше оголошені односторонні санкції США проти декількох білоруських підприємств нафтохімічного комплексу".

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Наприкінці травня прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США введуть санкції проти дев'яти підприємств Білорусі, Вашингтон у координації з ЄС та іншими партнерами також розроблять цільові санкції проти представників білоруської влади.

Водночас, як повідомлялося, у квітні Мінфін і Держдепартамент США вже оголошували про відновлення санкційного режиму стосовно дев'яти державних підприємств Білорусі.

У "чорний список" Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) повертаються "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" і "Полоцьк скловолокно".