Білорусь заборонила USAID працювати на своїй території
Про це повідомив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми також відкликали рішення про роботу в Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку", - зазначив Глаз.
Мінськ також скорочує дипломатичний та адміністративно-технічний персонал американської дипмісії, повідомив Глаз.
"Сьогодні в МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь. В їх числі скорочення дипломатичного й адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії, посилення візових процедур, обмеження роботи американських фахівців у Білорусі на тимчасовій основі", - повідомив Глаз.
Прессекретар нагадав, що 3 червня "формально почали діяти раніше оголошені односторонні санкції США проти декількох білоруських підприємств нафтохімічного комплексу".
Наприкінці травня прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США введуть санкції проти дев'яти підприємств Білорусі, Вашингтон у координації з ЄС та іншими партнерами також розроблять цільові санкції проти представників білоруської влади.
Водночас, як повідомлялося, у квітні Мінфін і Держдепартамент США вже оголошували про відновлення санкційного режиму стосовно дев'яти державних підприємств Білорусі.
У "чорний список" Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) повертаються "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" і "Полоцьк скловолокно".