Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП
Про це повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням", – наголосив глава держави.
Зазначається, що сьогодні, 3 червня народні депутати підтримали ініційований президентом законопроект № 4651 у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері.
Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта, що даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього.
"Система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов’язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим", – додав Президент.
Також підкреслюється, що поправками, які подали депутати, пропонується за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі, проте без комплексної зміни підходу до визначення ступеня покарання воно не матиме належного стримувального ефекту та не є пропорційним.
"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", – наголосив глава держави.
Раніше ветувати закон Зеленського закликали Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).