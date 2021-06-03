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Це буде платформа для відкритого спілкування всіх органів влади, - Єрмак про створення Конгресу місцевих і регіональних влад

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Це буде платформа для відкритого спілкування всіх органів влади, - Єрмак про створення Конгресу місцевих і регіональних влад
Конгрес місцевих та регіональних влад надає унікальні можливості для відкритого спілкування між різними органами державної влади та представниками місцевого самоврядування задля розв'язання нагальних проблем громад.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив у коментарі для представників ЗМІ за результатами засідання Палати місцевих влад Конгресу, яке відбулося на Хмельниччині за участю Глави держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами Андрія Єрмака, хоч раніше й існувало багато форматів для об’єднання представників місцевої влади та органів самоврядування, проте створений Конгрес місцевих та регіональних влад є дійсно унікальним.

"Дуже важливо, щоб навіть мер маленького містечка або голова адміністрації великої області мали можливість дуже простої та прямої комунікації з різними органами державної влади – від Президента до міністрів, депутатів тощо", – зазначив він.

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Керівник Офісу Президента додав, що на засіданні Конгресу будь-які проблеми можуть розглядатися в дійсно широкому колі.

"Конгрес повинен вирішувати будь-які проблеми, які виникатимуть і у місцевих, і у центральних органів влади. Передусім він має стати найпотужнішою й найбільшою платформою, на якій ці проблеми обговорюються й будуть вирішуватися", – зауважив він.

Андрій Єрмак нагадав, що сьогодні на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад обговорювалося багато важливих питань: "Це і питання місцевих бюджетів, і закінчення реформи ДАБІ, яка вже стала "притчею во язицех". Всі почули один одного, всі почули Президента про те, що влада на місцях і в центрі має постійно вести діалог. Був абсолютно чіткий сигнал, що будь-які питання повинні відкрито обговорюватися, щоб громади й громадяни бачили, що всі ці питання вирішуються. Це головна мета".

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України.
    Відповідно до Закону України Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 8042 «Про державну службу»
    керівник Офісу Президента України НЕ Є державним службовцем. Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 3719

    1. здійснює загальне керівництво Офісом

    2. подає на підпис Президентові
    3. вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади представників Офісу Президента
    4. координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента
    5. забезпечує координацію роботи консультативних органів, ... їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу
    6. організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента
    7. визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу
    8. реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці
    9.здійснює інші повноваження відповідно до законодавства (цей пункт надав право дерьмаку керувати державою Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 9066 )
  • Bandera Rosa
    ...опять платформа...
    Креатива во Власти нету! -- нет, шо б замутить стремительный взлёт, или глубокое бурение! *)
  • Bush Reagan
    Очередная статья расхода на шее налогоплательщика для толпы бездельников - бесплатный проезд,хорошие отели,залы заседаний,жратва от пуза,охрана,досуг со всякими кофеледямм,банкет,артисты и веселое шоу для дармоедов.
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