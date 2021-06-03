На посаду голови Нацслужби здоров'я претендують 13 кандидатів

На посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) претендують 13 кандидатів, зокрема троє увійшли до шорт-листа учасників минулого конкурсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Нацагенства з питань держслужби, до участі в повторному конкурсі на цю посаду допущені (в алфавітному порядку) Вадим Арістов, Андрій Віленський, Андрій Дзьоба, Геннадій Заболотний, Олександр Кришко, Андрій Левковський, Максим Литвиненко, Вікторія Мілютіна, Ірина Назаренко, Тетяна Пискливець, Валентина Резніченко, Роман Шустик і Олександр Ярошенко.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням уряду про повторний конкурс на посаду голови НСЗУ, тестування кандидатів відбудеться 8 червня.

Читайте також: На посаду голови НСЗУ оголосили повторний конкурс

Попередній конкурс на посаду голови НСЗУ відбувся на початку квітня 2021 року. За його результатами в шорт-лист кандидатів на посаду глави Служби увійшли три кандидати, зокрема два вихідці з НСЗУ - тимчасово виконуючий обов'язки голови НСЗУ Андрій Віленський і директор департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко. Третім кандидатом був засновник консалтингової компанії Revival Institute for Future Вадим Арістов.

Водночас тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов не назвав переможця конкурсу.

Зі свого боку, чинний міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що сподівається, що конкурс буде прозорим.