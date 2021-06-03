Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді

Олена Зеленська планує залишити після себе в ОП окрему структуру, яка би професійно займалася справами першої леді. Зараз її команда складається з трьох осіб.

Про це Зеленська розповіла на зустрічі з Європейською Бізнес-асоціацією (ЕВА), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

Вона зазначила, що зараз чин першої леді законодавчо не закріплено в Україні. "Немає особливих установок для дружин президентів, немає кодексу і формалізацізації моєї роботи", - пояснила Зеленська.

З одного боку, - каже перша леді, - це свобода, але з іншого - великі очікування: "Від тебе чекають всього. Ти маєш вирішити всі питання, особливо в гуманітарному секторі. Коли ми щось робимо, то я отримую велику кількість коментарів, що потрібно робити".

Вона додала, що не знала, з чого починати свою діяльність у статусі першої леді: "Ти проходиш у будівлю офісу президента і там нікому не потрібна і, в принципі, тебе там ніхто не чекає. Тільки президент чекає і завжди радий бачити".

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Для ефективності своєї роботи Зеленська визначилася з чотирма напрямками, щоб діяти згідно з планом: культурна дипломатія, реформа харчування в школах, безбар'єрність і супровід президента.

Вона вважає, щоб діяльність першої леді була корисною від самого початку каденції нового президента, для цього слід утримувати невелику команду професіоналів в Офісі президента.

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"Мені б хотілося, щоб після мене залишилася структура, можливо, на базі Офісу президента, яка допоможе в роботі всім іншим, хто прийде після мене. Щоб було зрозуміло, куди ти потрапив, є помічники і є кому відповідати на запити та листи. Цього не було і ми повинні були це реалізувати. Ми зробили маленьку структуру, яка може бути імплементована потім [в ОП]", - розповіла Зеленська. За її словами, зараз команда першої леді складається з трьох осіб.