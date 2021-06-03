Листоношам у Білорусі роздадуть пістолети

Крім листонош, зброю в Білорусі зможуть отримати інкасатори, лісничі, мисливці і члени фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".

Відповідну постанову МВС опубліковано на правовому порталі Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Пістолет або револьвер при собі матимуть співробітники "Белпочта" - начальники вузлів зв'язку, начальники ділянки, начальники відділень зв'язку, начальники головної каси, оператори зв'язку (вони отримають ще й автомат), листоноші, водії.

Крім цього, зброю тепер слід мати білоруським інкасаторам, лісничим і єгерям. Також пістолети, рушниці і гвинтівки видадуть фізкультурно-спортивному товариству "Динамо".

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Нагадаємо, у травні "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон, який знімає з силовиків відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок застосування фізичної сили, бойової та спецтехніки, спецзасобів та зброї, якщо це робилося в межах закону.

Міліція отримала право використовувати бойову та спеціальну техніку для припинення масових заворушень, а також право забороняти громадянам вести відео- та фотозйомку для проведення процесуальних дій, забезпечення громадського порядку, особистої та громадської безпеки.