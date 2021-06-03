Всі українці, які застрягли в Непалі через карантин, повернулися додому, - МЗС

Всі українські громадяни, які у квітні-травні застрягли в Непалі через карантинні обмеження і тимчасове закриття авіасполучення, повернулись на батьківщину.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"За сприяння посольства України в Індії 26-27 травня 26 громадян України виїхали із Непалу чартерним авіарейсом Qatar Airways та ще 19 – спецрейсом авіакомпанії Turkish Airlines. Загалом українські дипломати допомогли 119 українцям повернутися додому після того, як у Непалі припинили регулярне авіасполучення в рамках карантину", - розповів Ніколенко.

За його словами, усі українські громадяни, які потребували термінового повернення в Україну, вже виїхали з Непалу.

"Нині в Непалі перебувають трохи більше ніж 20 українців, 10 з яких - у високогірних районах. Посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі підтримує з ними зв’язок і в разі потреби готові надати необхідне сприяння. 1 червня в Непалі частково відновилося регулярне міжнародне авіасполучення. Залишити країну можна на регулярних рейсах до Гуанчжоу, Дохи та Стамбула. Згодом очікується відкриття й інших маршрутів", - додав Ніколенко.

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