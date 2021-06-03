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Зеленський подякував Байденові за виділення владою США вакцини для України

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Зеленський подякував Байденові за виділення владою США вакцини для України
Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення США про виділення Україні вакцини від коронавірусу. Зеленський висловив подяку президенту США Джо Байдену.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві глави держави на сторінці в Twitter.

"Вдячний за рішення президента Байдена про додаткові поставки Україні вакцини від COVID-19. Стратегічне партнерство України і США пізнається в рішенні саме таких глобальних викликів. Вірю, що підтримуючи і допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію", - підкреслив президент.

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Топ коментарі

  • Serg Sergeev
    Позорище то какое......
    Кучу бабок спиз-ли на великом крадивництве.....
    7,2 ярда бубочка потратит на универ имени себя любимого.....
    Х-й положили на закупку вакцин, лекарств по программам, армию, доплаты врачам...
    Тратим налоги украинцев на что попало, кроме того что нужно!!!!

    Предлагаю бубочке получив благотворительные вакцины - продать их, а бабки - в стройку....
  • Tema9
    Не буде ніякого універу, просто розпиляють бабки в стилі своїх братушок з кооперативу "Озеро".
  • Tema9
    Порноактриса не забула дорікнути Байдену що вакцин мало передали, чому так довго тягнули з передачею?
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