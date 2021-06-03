Зеленський подякував Байденові за виділення владою США вакцини для України

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення США про виділення Україні вакцини від коронавірусу. Зеленський висловив подяку президенту США Джо Байдену.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві глави держави на сторінці в Twitter.

"Вдячний за рішення президента Байдена про додаткові поставки Україні вакцини від COVID-19. Стратегічне партнерство України і США пізнається в рішенні саме таких глобальних викликів. Вірю, що підтримуючи і допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію", - підкреслив президент.

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