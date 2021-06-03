У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що треба шукати нові формати вирішення проблеми війни на Донбасі.

Про це політик заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я підтримую ідею реформування всієї системи, яка склалася після агресії Росії проти України. Ми 7 років на мінському майданчику працюємо, будемо говорити відверто, реальних результатів переговорів немає, війна триває і посилюється. Нормандський формат не приніс конкретних результатів, тому що немає там такої наполегливої позиції щодо позицій України і Росії, чогось вони бовтаються між Росією і Україною, і іноді я відчуваю, що вони перевагу надають Росії", - сказав глава української делегації в ТКГ.

За словами Кравчука, потрібні нові шляхи вирішення проблеми війна на Донбасі.

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"Не можуть Франція і Німеччина, я вперше говорю про це, монополізувати справу з Україною і Росією, це потрібно розширювати, об'єднувати зусилля для того, щоб вплив на Росію був масштабнішим, системнішим і результативнішим. Я підтримую президента в тому плані, що потрібно шукати нові шляхи для досягнення миру на Донбасі. Потрібно надати мінському майданчику більш точні повноваження, зараз їх фактично немає, і, можливо, вести мінський формат на рівні посадових осіб високого рангу", - сказав Кравчук.