Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники"

Експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі прокоментував слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про нього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Саакашвілі у фейсбуці.

"Я не буду коментувати тези Дениса Шмигаля, тому що всі українці самі прекрасно знають, хто який вплив має в Україні. Але у мене тільки одне питання до прем’єр-міністра України: пан Шмигаль завтра забере звідти українських моряків, які ось уже сім місяців абсолютно незаконно арештовані і тужать у грузинській в’язниці? Обговорював він це питання із владою Грузії, яка фальсифікувала вибори і незаконно утримує владу? Якщо він це зробив, то я готовий проковтнути будь-яку образу і йому аплодувати", - написав Саакашвілі.

Також експрезидент пообіцяв активну участь у політичному житті Грузії.

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"Я не тільки буду активно втручатися у референдум щодо дострокових парламентських виборів цієї осені, але буду очолювати нашу кампанію, яка прибере з Грузії цю владу, і ніхто мені у цьому не указ. І ніхто не може мене у цьому обмежити як регіонального лідера і як громадянина України, котра є демократичною державою. Тим більше новачки в українській політиці мені точно не радники", - підкреслив політик.

Нагадуємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Грузії заявив, що Міхеіл Саакашвілі "обіймає одну з посад у консультаційному органі в Україні", але на політику в країні не впливає.









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