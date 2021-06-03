Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках

Батьки опозиційного білоруського блогера Романа Прротасевича Дмитро і Наталя помітили на відео з його "зізнаннями", опублікованому білоруським державним телеканалом, синці на руках сина.

Про це вони заявили в ефірі "Настоящего времени", інформує Цензор.НЕТ.

"Я чітко помітила сліди від наручників, синці на руках. Більш того, в цьому фільмі чомусь усі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа, то його обличчя ніби замилене, здалеку затемнене. Чи не є це наслідком того, що ще не зійшли синці на обличчі, на носі і сліди удушення на шиї, які були чітко помітні ще на тому відео, наданому на тому тижні", - сказала мама Протасевича Наталя.

Батьки колишнього головного редактора Nexta впевнені, що фільм ОНТ знято "на замовлення влади Білорусі" з метою "виправдати себе" і примусову посадку літака 23 травня, коли їхнього сина і його дівчину росіянку Софію Сапегу "взяли в заручники".

Дивіться також: Білоруська пропаганда опублікувала фрагменти "свідчень" Протасевича. ВIДЕО

"У мене є деякі питання до творців цього фільму. Питання про подвійні стандарти в нашій судово-правовій системі. Скажіть, будь ласка, а як же таємниця слідства? Якщо ведеться слідство, яким чином тоді все це виставляється на масову публіку?" - каже Наталя Протасевич.

Вона також повідомила, що в адвоката Романа Протасевича повинні були відбутися зустрічі з підзахисним із понеділка по середу, але його не допустили без пояснення причин.

"Може, тому, що в цей період знімався фільм? Також досі не відповіли на наші вимоги допустити до Романа незалежних лікарів, які могли б провести обстеження", - розповіла Наталія Протасевич.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 червня білоруський державний телеканал опублікував відео, на якому Роман Протасевич зізнається в організації масових заворушень.