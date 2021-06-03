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Держдеп США підтвердив висилку владою Білорусі американських дипломатів

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Держдеп США підтвердив висилку владою Білорусі американських дипломатів
США отримали від влади Білорусі повідомлення про висилку американських дипломатів і технічних співробітників з посольства в Мінську. У Держдепартаменті висловили розчарування цим рішенням, але про відповідні заходи не повідомили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ході брифінгу заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Сьогодні Білорусія інформувала США, що вона вводить нові обмеження на чисельність американського дипломатичного і технічного персоналу в нашому посольстві в Мінську", - сказав він.

За його словами, ці заходи набирають чинності з 13 червня. Прайс також нагадав, що США 28 травня оголосили про відновлення з 3 червня санкцій проти дев'яти підприємств Білорусі. "Це було зроблено у відповідь на все частіші репресії білоруської влади проти власного народу", - уточнив він.

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Представник Держдепу висловив розчарування рішенням білоруської влади, а також станом відносин Вашингтона і Мінська.

Про заходи у відповідь на висилку американських дипломатів Прайс нічого не сказав. Він зазначив, що посол США в Білорусі Джулі Фішер, що знаходиться за межами країни, продовжить підтримувати демократичні прагнення білоруського народу і взаємодіяти з продемократичним рухом, ЗМІ, студентами та іншими членами громадянського суспільства.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Білорусія це губернія маасковії.
  • Lvbnhj
    Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 3962 Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 2645
  • Александр Васечкин
    прежде, чем лезть в проблемы других стран, нужно навести порядок в своей, а ****..ь - не мешки ворочать, мозгов не надо. У самих дома народ последний хер без соли доедает, а туда же!
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