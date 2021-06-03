Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках. ФОТО

На кадрах інтерв'ю захопленого білоруського журналіста Романа Протасевича видно його зап'ястя зі слідами наручників. Це провал роботи КДБ Білорусі.

Про це у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Роман Протасевич дає зараз інтерв'ю білоруському держканалу ОНТ, обмовляє себе без розбору, говорить про товаришів, "викриває" акції протесту, загалом, каже все, що зручно КДБ і Лукашенкові для дискредитації боротьби за свободу. А журналістка Tetiana Bezruk побачила деталь, яка показує, як із Протасевича вибили ці слова - КДБ не помітила, що зап'ястя Протасевича покалічені тугими наручниками, руки опухли".





Бутусов продовжив: "Уявляю, що вони роблять у в'язниці з подругою Протасевича Сапегою, щоб Роман був таким поступливим і так старанно демонстрував невимушене спілкування з поставленим КДБ ведучим. Ось ці руки - це повністю знищує всю достовірність всього того, що зараз вивергають в телеефірі, всі ті слова, які зараз змушують вимовити Романа".

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"За це інтерв'ю треба вводити проти Лукашенка і його банди додаткові санкції", - резюмував Бутусов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 червня білоруський державний телеканал опублікував відео, на якому Роман Протасевич зізнається в організації масових заворушень.