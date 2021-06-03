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Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках. ФОТО

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На кадрах інтерв'ю захопленого білоруського журналіста Романа Протасевича видно його зап'ястя зі слідами наручників. Це провал роботи КДБ Білорусі.

Про це у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Роман Протасевич дає зараз інтерв'ю білоруському держканалу ОНТ, обмовляє себе без розбору, говорить про товаришів, "викриває" акції протесту, загалом, каже все, що зручно КДБ і Лукашенкові для дискредитації боротьби за свободу. А журналістка Tetiana Bezruk побачила деталь, яка показує, як із Протасевича вибили ці слова - КДБ не помітила, що зап'ястя Протасевича покалічені тугими наручниками, руки опухли".

Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтервю Протасевича зі слідами тортур на руках 01
Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтервю Протасевича зі слідами тортур на руках 02

Бутусов продовжив: "Уявляю, що вони роблять у в'язниці з подругою Протасевича Сапегою, щоб Роман був таким поступливим і так старанно демонстрував невимушене спілкування з поставленим КДБ ведучим. Ось ці руки - це повністю знищує всю достовірність всього того, що зараз вивергають в телеефірі, всі ті слова, які зараз змушують вимовити Романа".

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"За це інтерв'ю треба вводити проти Лукашенка і його банди додаткові санкції", - резюмував Бутусов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 червня білоруський державний телеканал опублікував відео, на якому Роман Протасевич зізнається в організації масових заворушень.

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Это провал КГБ Беларуси, - Бутусов об интервью Протасевича со следами пыток на руках - Цензор.НЕТ 8002
  • Bill Pecos
    Это не провал КГБ Беларуси . Это целенаправленная политика ФСБ росии по инкорпорации Беларуси в состав империи . Для запугивания людей подходит. Лукашенко изгой , которого ненавидят везде , дальше Путин приди , войска введи (с).
  • Sloy Gnom
    В первую очередь это провал Европейской системы безопасности!
    Правда это их ОЧЕРЕДНОЙ провал !
    Европа не то что не смогла защитить человека... Она ведет себя - "на морозе"...
    Ей ПОХЕР..., они как страусы спрятали голову в песок... мол мы ничего не видим... - не трогайте нас... Не понимая, что пока их голова в песке...хуйло подходит все ближе к их заднице...
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