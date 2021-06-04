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Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19

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Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19
Володимир Зеленський повністю вакцинувався від COVID-19. Другу дозу глава держави отримав відповідно до графіка в амбулаторії на території Офісу президента.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За словами Подоляка, є чіткий графік вакцинації, через скільки днів після першої дози вакцини вводити другу, і його було дотримано. Він зазначив, що про це не повідомляли в пресі, тому що це "абсолютно прогнозована і строго формалізована річ".

Подоляк нагадав, що всі бачили, коли і де Зеленський зробив перше щеплення.

Нагадуємо, Зеленський вакцинувався першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield 2 березня під час поїздки на Донбас.

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Топ коментарі

  • Amber
    У мене на очах сльози радості від цієї новини 😂😂😂
  • Mykhailo Stepanov
    надеемся на побочку...
  • 9k38
    Блин, новости с фронта...
    Зеля покушал, зеля пописал, зеля покакал..
    Вот ночей несплю, всё жду, когда же глава исполнительной власти уколется второй раз. Зеленский привился второй дозой вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2350
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