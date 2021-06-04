Зеленський щепився другою дозою вакцини від COVID-19

Володимир Зеленський повністю вакцинувався від COVID-19. Другу дозу глава держави отримав відповідно до графіка в амбулаторії на території Офісу президента.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За словами Подоляка, є чіткий графік вакцинації, через скільки днів після першої дози вакцини вводити другу, і його було дотримано. Він зазначив, що про це не повідомляли в пресі, тому що це "абсолютно прогнозована і строго формалізована річ".

Подоляк нагадав, що всі бачили, коли і де Зеленський зробив перше щеплення.

Нагадуємо, Зеленський вакцинувався першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield 2 березня під час поїздки на Донбас.