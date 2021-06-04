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Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях

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Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що опубліковані журналістами Bihus.Info записи розмов Віктора Медведчука є в кримінальних провадженнях проти нардепа. За її словами, в записах йдеться про три епізоди, які розслідуються правоохоронцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

"Що стосується плівок з розслідувань Bihus.Info, чи є вони в кримінальних провадженнях? Так, звичайно, вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо в розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди", - сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що розслідування за епізодами, про які йдеться в плівках, почалися ще до публікації цих записів.

"Щодо першого епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод - це труба. Рік тому ми сиділи і планували, як ми рухатимемося щодо труби, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій - це вугілля, там теж є провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде", - додала вона.

Нагадаємо, в середині травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука.

Після цього в Службі безпеки України заявили, що вже почали вивчати плівки з розмовами Медведчука.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Фейки бігуса.
    Те, що перший «фільм бігуса» - фейковий, вже доведено. Доведено неспівпадінням проголошеному в ньому ніби-то зупинкою Порошенком руху двох бригад ЗБУ до кордону на пункт Ізварино. Як би там Медведчук не запевняв, що він домовився з Порошенком про зупинку - по факту колони ЗСУ руху не зупинили, і дійшли до пункту призначення, визначеного Генштабом.
    Про другий фейк, в другому фільмі - також очевидно все. Хоча би з того, що саме Порошенко, підписавши рішення РНБО, примусив уряд тоді ще Яценюка повертати ту трубу з власності касапської державної фірми «Транснефть» у власність держави Україна. А суд, як відомо - справа довга. І в українських реаліях - неоднозначна. Спочатку один суд ту трубу визнав власністю України. А потім апеляція… повернення на повторний розгляд… Потім - на підставі фейкового експертного висновку інший (інша) суддя повертає трубу у власність дочки «Транснефти». І в тому ж таки 2016-му (так, ще «з-за Пороха»!) розпочинається слідство і по результатам - новий суд. Який в 2019-му в першій інстанції повертає трубі Україні. Хоча де-факто це стається в 2020-му, після апеляційної інстанції (таке законодавство).
    Треій епізод фейкофільмеца - також «цікавий». Ніби ніхто не знав, що в 2014-му Ахметов діставав вугілля з своїх же шакт на окупованій території для своїх же енергоблоків на підконтрольних. Та тоді всі про це волали, зі всіх прасок! Як Ахметов діставав - ніхто тоді не переймався деталізацією. Хоча влада йому тоді поставила умову: шахти мають мати реєстрацію на підконтрольній території, а на окуповнану територію можна сплачувати лише шахтарям за видобуте вугілля. Якщо і Грицак, і Медведчук мали дотичність до доставки готівки до окупованої території - то зрозуміло, що це було на межі закону. Бо така природа готівки.
    До речі, Таня Чорновол про це розказала… Але ***** навіть не захотіла її слухати.
  • Myko
    Borislav Bereza
    1 червня о 16:30

    Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
    Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
  • Myko
    Венедиктова: Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - Цензор.НЕТ 8985
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