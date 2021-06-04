Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включно з Huawei
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Білого дому.
Документ набуває чинності 2 серпня.
"Виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників. Указ не дозволяє інвестиціям США підтримувати китайський оборонний сектор", - йдеться в повідомленні.
Заборона поширюється також на виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, на телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group та China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а також на компанію з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation.
Нагадаємо, Мінторг США включив Huawei до "чорного списку" ще в 2019 році. Таке рішення було ухвалено через те, що діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.