Новини

Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включно з Huawei

5 50428
Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включно з Huawei
Президент США Джо Байден підписав указ про внесення 59 китайських компаній до "чорного списку". Серед них - одна з найбільших компаній у сфері телекомунікацій Huawei, підозрювана в шпигунстві на КНР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Документ набуває чинності 2 серпня.

"Виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників. Указ не дозволяє інвестиціям США підтримувати китайський оборонний сектор", - йдеться в повідомленні.

Заборона поширюється також на виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, на телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group та China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а також на компанію з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Нагадаємо, Мінторг США включив Huawei до "чорного списку" ще в 2019 році. Таке рішення було ухвалено через те, що діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держспецзв'язку та "Huawei Україна" уклали меморандум про партнерство у сфері кібербезпеки

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Myko
    злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится.
    Borislav Bereza
    Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
    Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
  • Sergey Rafalovych
    Шо ты мелишь дурак
  • Myko
    Перемог вам на лопаті
    До речі, оці вибрики і "предъявы" Зеленського навряд пройдуть безкарно для України. Міжнародна дипломатія - це тобі не 95й Квартал, базар треба фільтрувати, Вова.
    Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei - Цензор.НЕТ 4466
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини