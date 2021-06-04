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Ми поки що не маємо успіхів у розкритті замовників убивств відомих журналістів, - Венедіктова

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Ми поки що не маємо успіхів у розкритті замовників убивств відомих журналістів, - Венедіктова
У правоохоронців немає успіху у встановленні замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, Олеся Бузини та Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі програми "Право на владу".

"Правоохоронці не мають успіхів, які я б принесла на прапорах і могла ними пишатися. Я б хотіла розпочати сьогоднішній ефір з вибачень перед сім'ями загиблих (Гонгадзе, Бузини і Шеремета. - Ред.). Так, події відбувалися набагато раніше, ніж я потрапила в систему, але це не має жодного значення. І прокуратура, що координує всі правоохоронні органи, несе відповідальність за результат", - сказала вона, додавши, що не має жодних ілюзій у тому, що "замовники цих вбивств - люди з влади".

За словами Венедіктової, відносно легко знайти виконавців, але абсолютно інша справа - це замовники вбивств.

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Топ коментарі

  • Шимус
    Бузина олесик - журналист ухаххахахахаха У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8247
  • Aleksandr Ermak
    а шо по гонгадзе не ясно? есть заказчики , есть организаторы, есть исполнители.
  • Paulo Kit
    У зелёных и Петушарий был журналистом! Не уверен, что и сейчас по другому...
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