Інструментом захисту Європи від пропаганди міг би стати загальноєвропейський російськомовний телеканал з базою в Україні, - Резніков

Інструментом захисту Європи від пропаганди може стати створення загальноєвропейського російськомовного телеканалу з базою в Україні.

Таке переконання сьогодні під час онлайн-виступу на круглому столі під егідою Центру Європейської Політики (EPC) висловив віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Інструментом захисту Європи від пропаганди та дезінформації міг би стати загальноєвропейський російськомовний телеканал. І його базу можна було б створити саме в Україні. Ми маємо фахівців, досвід, розуміння, з ким ми маємо справу, і немає мовного бар'єра", - сказав він.

Резніков додав, що Україна посилює формат підтримки мовлення на окупованих Росією територіях і прилеглих до них районах.

"Адже спочатку на ці території через пропагандистські медіа контрабандою занесли ворожу ідеологію, а тільки потім прийшли солдати й танки. Це той досвід, яким ми можемо ділитися", - зазначив віцепрем'єр.

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Він додав, що Україна застосовує широкий спектр рішень, щоб зберегти зв'язок з громадянами на тимчасово окупованих територіях.

"Вже розроблено і внесено до парламенту проєкт закону про статус корінних народів. Це дуже важливо для кримських татар. Він обговорювався 30 років. Паралельно ми готуємо стратегію розвитку кримськотатарської мови на 10 років. Зараз ця мова у критичному стані", - сказав Резніков.

Віцепрем’єр додав, що Україна послідовно спрощує умови вступу до українських університетів для дітей з окупованих територій і, попри блокування Росією пунктів перетину, дедалі більше дітей приїздить за освітою.

Також Резніков звернув увагу на те, що Україна максимально спрощує доступ до сервісів і державних послуг людей з тимчасово окупованих територій, переводимо їх в онлайн, щоб тримати контакт, навіть при заблокованому кордоні.

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Як повідомлялося, 31 березня відбулася презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська 20 травня, під час круглого столу на тему: "Протидія фейкам в Україні як складова інформаційної безпеки держави", сказала, що Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки боротиметься із фейками шляхом підвищення обізнаності громадськості про те, що є дезінформацією та як її відрізняти від правди.