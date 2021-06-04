Російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів у районі Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Станом на 7 ранку 4 червня зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.

Крім того повідомляється, що впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4147 транспортних засобів та 4525 осіб. Виявлено 66 адміністративних правопорушень.

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За вказаний період поліцейськими розкрито 6 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 937 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 810 осіб. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України прослідувала 1 особа.