В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала
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В Україні зафіксовано 2266 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 4 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"4 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2266 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 82 дитини та 20 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 963 особи;
летальних випадків – 95;
одужало – 8291 особа;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 28 696 осіб,
методом ІФА – 11 858 осіб,
експрес-тестами – 20 767 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 211 683 особи;
одужало – 2 080 382 особи;
летальних випадків – 51 054;
проведено ПЛР-тестувань – 10 290 345.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях", - розповіли в МОЗ.