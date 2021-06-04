В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала

В Україні зафіксовано 2266 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 4 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"4 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2266 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 82 дитини та 20 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 963 особи;

летальних випадків – 95;

одужало – 8291 особа;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 696 осіб,

методом ІФА – 11 858 осіб,

експрес-тестами – 20 767 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 211 683 особи;

одужало – 2 080 382 особи;

летальних випадків – 51 054;

проведено ПЛР-тестувань – 10 290 345.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях", - розповіли в МОЗ.











