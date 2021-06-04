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"Діджиталізація, яку ми заслужили": у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця

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У київському пологовому будинку №2 із січня припинили видавати бебі-бокси.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Грішин, передає Цензор.НЕТ.

"У пологовому будинку № 2 немає бебі-боксів. Немає із січня, обіцяють десь у червні завезти. Наскільки я розумію, їх ніде немає", - написав він.

Журналіст зазначив, що замість бебі-боксів отримують 5 тис. грн.

"Ну, як отримуєш, йдеш у "Приват" відкриваєш спеціальну картку, береш довідки/свідоцтва, йдеш в районний соцзахист, подаєш документи, чекаєш 6 днів на ухвалення рішення, і потім протягом 45 робочих (!) днів отримаєш гроші. Які можна витратити у певному переліку магазинів", - написав Грішин.

"Дуже зручно для жінки, яка щойно народила. Діджиталізація, яку ми заслужили. Дякую, дуже дякую", - додав він.

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У коментарях під дописом журналіста думки користувачів соцмережі традиційно розділилися.

Діджиталізація, яку ми заслужили: у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця 01
Діджиталізація, яку ми заслужили: у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця 02
Діджиталізація, яку ми заслужили: у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця 03
Діджиталізація, яку ми заслужили: у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця 04
Діджиталізація, яку ми заслужили: у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця 05
Діджиталізація, яку ми заслужили: у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця 06

Нагадаємо, із 24 жовтня 2020 року уряд повернув бебі-бокси, однак тепер батьки можуть вибрати між "пакунком малюка" і 5 тис. гривень на картку. Якщо ж на момент виписки бебі-боксів у лікарні немає, але сім'я хоче саме пакунок, потрібно взяти в пологовому будинку довідку про неотримання бебі-боксу і протягом 30 днів з дня народження дитини подати заяву в орган соцзахисту населення за місцем проживання або перебування. До заяви додається копія свідоцтва про народження дитини.

А щоб отримати грошову компенсацію, потрібно взяти в пологовому будинку довідку про неотримання "пакунку малюка", відкрити картку в "Приватбанку" та подати заяву та копії низки документів до відділу соцзахисту.


Діджиталізація, яку ми заслужили: у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця 07

Топ коментарі

  • Привет
    Проблема в том что у зебилов нет мозгов...и ты это подтвердил своим постом...
  • dd13
    Да, так и есть.
    Чтобы оформить эти 5 тыс мы с женой потратили месяц и 45 дней ожидания.
    Жена была после кесарево, карточку в Привате на меня не открыли, только на того открывают, кто в декрете...... Бред. Она плохо чувствует себя, а надо только ее присутствие.

    Тупорылые ЗЕленые обезьяны под управлением тупого Клоуна уже достали.
  • игорь полковник
    Ведь все зедебилы орали при Порохе и Гройсмане ,что это плохо и показуха.Товары плохие и куплены в три дорога.А теперь вам боксы давай.Стойте в очередях в магазинах и банках,что вам зедебилам еще делать?
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