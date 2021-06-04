За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 50 840 осіб, загалом - 1 123 663, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 142 062 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"50 840 людей щеплено проти COVID-19 за добу 3 червня 2021 року. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані - 3972 людини.

Протягом доби працювали: 395 мобільних бригад, 436 пунктів щеплення.

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Станом на 4 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 630 381 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 особи, з них отримали 1 дозу – 1 123 661 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 142 062 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 265 723 щеплення", - розповіли в МОЗ.





