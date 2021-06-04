"Слуги народу" дали дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень, - Загребельська

Парламентський комітет не підтримав відповідну поправку, але в зал її винесли і вона набрала 268 голосів.

Про це в Facebook повідомила ексдержуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що президентська фракція проголосувала за виведення з "Прозорро" робіт з будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва. Тобто дала дозвіл на "ручний" розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами Загребельської, парламентський комітет не підтримав цю поправку, але в залі вона була поставлена ​​спікером на підтвердження і набрала 268 голосів.

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"Крім цього, законопроєкт 5309 дозволяє Тендерній колегії АМКУ не приймати до розгляду скарги, тобто взагалі не розглядати по суті, на дискримінаційні умови тендерної документації замовників, якщо на думку АМКУ доказів не достатньо. Це також подарунок "Укравтодору", який зараз є лідером по дискримінаційним заточкам, які бізнес "зносить" через АМКУ", - підсумувала ексдержуповноважена.