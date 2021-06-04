Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили

Законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію призведе до того, що великі ЗМІ перепишуть на "фунтів".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Михайло Ткач, коментуючи законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію, передає Цензор.НЕТ.

"Не секрет, що Зеленський став президентом, в тому числі, завдяки олігархам. Хтось допомагав більше, хтось менше, а хтось просто не заважав. Хоча консенсус було видно в ефірах відповідних телеканалів так точно. Не секрет що президент Зеленський не сприймає критику у ЗМІ. І дуже чутливий до будь-яких згадок з негативною конотацією. І на власному прикладі розуміє, як легко за допомогою ЗМІ з мільйонами телеглядачів по той бік екранів зробити президентом будь-яку людину з позитивним бекграундом, яка просто буде обіцяти не робити того, що розчарувало електорат у його передникові. Тому зараз той олігархічний вплив на ЗМІ, який, власне, і зробив його президентом, сприймається як загроза", - зазначив він.

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"У нас зараз нема Антимонопольного комітету, який має можливості боротися з монополіями? Де постійні штрафи? Зараз нема монополій? У нас зараз нема СБУ, ГПУ і антикорупційних органів, які мають можливості відслідковувати зв‘язки депутатів і посадовців з олігархами? Де гучні справи та викриття? Зараз ніхто не пов‘язаний ні з ким? Жоден депутат фракції "Слуга народу" не працює на олігарха? Жоден депутат Верховної Ради не є частиною монополій та фінансово-промислових груп? Чому не діють закони, які вже існують?" - цікавиться Ткач.

"За два роки президентства за фактично авторитарної влади президент не зміг змусити олігархів виконувати бодай чинне законодавство. Суспільство не побачило навіть спроб. Але ще один закон все вирішить, кажуть вони. Вирішить, що великі ЗМІ попереписують на "фунтів"", - резюмував журналіст.

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.



