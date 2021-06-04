Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 червня у світі зареєстрували 474 555 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 734 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 172 914 703 випадки інфікування, з них 474 555 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 717 430 осіб, з них 10 734 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 155,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, США, Франція й Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 29-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 17-ту та 2-гу позицію відповідно.



