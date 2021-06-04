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Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО

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Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО
У п'ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань, поданий Секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України тощо", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Вадим Головинский
    А НАТО знає що ми будемо "поглиблювати"? Зеленский созывает заседание СНБО: рассмотрят 8 вопросов, в том числе углубление сотрудничества с НАТО - Цензор.НЕТ 9153
  • jklpqrs
    идиот...
  • Igor V 184bb5c7
    Пятничный квн переименовали в снбо, но суть не меняется - клоунада должна продолжатся.
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