Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО
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У п'ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань, поданий Секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України тощо", - йдеться в повідомленні.