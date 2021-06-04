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Мінсоцполітики готується до запуску єдиного соціального реєстру, де буде все про всіх: у червні вже будемо його пілотувати, - Лазебна

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Мінсоцполітики готується до запуску єдиного соціального реєстру, де буде все про всіх: у червні вже будемо його пілотувати, - Лазебна
Міністерство соцполітики підготувало стратегію цифровізації соціальної сфери.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком засідання Верховної Ради розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, це глобальний документ.

"Ми хочемо перейти на єдиний соціальний реєстр, де буде все про всіх - всі соціальні статуси, надавана соціальна підтримка, тобто все, що потрібно для вироблення соціальної політики буде в цьому документі. Все повинно бути в цьому реєстрі. Окремий не потрібно створювати. Необхідно будувати єдиний соціальний реєстр. Ми в червні вже будемо його пілотувати. Якщо нам все вдасться, то вже в липні ми покажемо суспільству, як працює така система", - підкреслила міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У створюваному єдиному глобальному соціальному реєстрі будуть фіксувати випадки домашнього насильства, - Лазебна

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Все обо всех. Хто скоко получает, у кого шо есть, со скольких до скольких дома нету. Но про зелю там ни будет ни слова и про Ленку Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1764
  • Alexander Savely
    собрать приватную инфу "все обо всех" и продать в рф-ию или бандюкам - можно некисло денег "напилотировать"..
  • Alexander Savely
    Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1661
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