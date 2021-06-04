Мінсоцполітики готується до запуску єдиного соціального реєстру, де буде все про всіх: у червні вже будемо його пілотувати, - Лазебна

Міністерство соцполітики підготувало стратегію цифровізації соціальної сфери.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком засідання Верховної Ради розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, це глобальний документ.

"Ми хочемо перейти на єдиний соціальний реєстр, де буде все про всіх - всі соціальні статуси, надавана соціальна підтримка, тобто все, що потрібно для вироблення соціальної політики буде в цьому документі. Все повинно бути в цьому реєстрі. Окремий не потрібно створювати. Необхідно будувати єдиний соціальний реєстр. Ми в червні вже будемо його пілотувати. Якщо нам все вдасться, то вже в липні ми покажемо суспільству, як працює така система", - підкреслила міністерка.

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