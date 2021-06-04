Пєсков про зустріч Байдена і Путіна: "Очікувати якихось зрушень у досягненні порозуміння не доводиться"

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що завищених очікувань від зустрічі президента Росії Володимира Путіна і його американського колеги Джо Байдена бути не має. Водночас навіть початок діалогу - позитивний крок, зазначив він.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це він заявив 4 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

"Наскільки великим є потенціал наших розбіжностей і навіть конфліктних якихось моментів у наших двосторонніх відносинах, що очікувати якихось зрушень у досягненні порозуміння не доводиться. Але іноді погоджуватися в тому, що ми не погоджуємося, теж корисно", - уточнив Пєсков.

На його думку, зустріч двох лідерів є важливою.

Також Пєсков зазначив, що необхідною умовою цієї зустрічі є взаємна повага і врахування інтересів щодо поліпшення двосторонніх відносин. А спроби диктату і менторства своєю чергою приречені на провал і можуть зірвати непевну динаміку до встановлення діалогу.

"Два президенти отримають можливість безпосередньо обговорити той комплекс питань і розбіжностей, який стоїть на порядку денному. Кожен з них порушить ті теми, які він вважає першочерговими для своєї країни", - сказав представник Кремля в інтерв'ю "Першому каналу".

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1 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що Москва не чекає прориву та історичних рішень від саміту президента Путіна і Байдена. Однак дипломат наголосив, що очікується обговорення двома лідерами важливих питань, зокрема, про те, які загрози кожна зі сторін бачить як поруч із собою, так і у світі загалом.

Зустріч російського й американського лідерів відбудеться 16 червня в Женеві. Це буде перша особиста зустріч глав держав з моменту вступу Байдена на посаду президента США. Поїздка в Женеву стане першим закордонним візитом президента РФ із січня 2020 року.